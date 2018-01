'Para mim Lost não é só um seriado, e sim um jogo'

O jornalista Carlos Alexandre Monteiro é o homem por trás do blog mais famoso sobre Lost no País, o Lost in Lost (www.lostinlost.com.br). Ele chega a ver um mesmo episódio até três vezes para poder fazer uma análise consistente do capítulo e é tão louco pela série que mesmo em suas férias não deixa de pensar nela: em uma de suas viagens escolheu como destino o Havaí, onde o seriado é filmado. Lost revolucionou a televisão? Acho que sim. Ele é pioneiríssimo, nunca vi uma série de TV usar tão bem as possibilidades que a internet oferece. Você não sabe se é um programa, se você vê, joga ou lê. Nós interagimos com Lost. Em uma série de mistério costumamos decifrar os segredos apenas assistindo. Quando jogamos um ARG estamos literalmente desvendando os enigmas. Não os da série em si, mais diretos, mas aqueles que acontecem em torno da trama. Quem não jogar os ARGs de Lost e apenas acompanhar a série pela TV vai perder algo de muito importante? Uma frase que, para mim, resume a série foi dita pelo Carlton Cuse, um dos produtores: "Lost é uma grande estação de esqui". Tem o principiante, que só quer ter o prazer de descer a montanha. Esse é o cara que vê pela TV e sabe que Locke é o careca e Hurley, o gordinho. Mas se você quer ter uma descida radical, com obstáculos, também pode. Lost já não pertence mais à TV? Para mim é um grande jogo. É muito pequeno e limitante defini-lo apenas como um produto televisivo. Os caras (produtores) realmente pegaram essa essência de que estão criando um grande mistério e sacaram a importância da internet. Isso veio a calhar no momento que muita gente começou a pular fora da série, dizendo: "Como é que eles vão explicar tudo na TV?" Eles estão abrindo uma nova série, o fã ganha uma nova leitura. O seriado é só a parte essencial de tudo, mas, se eu pedir para você pensar apenas em Lost e tirar tudo o que o envolve, muita coisa será perdida. Nós queremos ficar conectados, queremos trocar. Todo o universo de Lost que existe na internet partiu desse interesse de trocar, de sentir um feedback diferente do de uma mera pesquisa de audiência. Os caras utilizam as possibilidades de interação em todos os aspectos. Como é a cobertura do blog para cada novo episódio da série? (Risos). Eu os vejo várias vezes. A primeira, sem legenda, assim que eu baixo (pela internet). Faço o resumo do capítulo, com o Photoshop aberto enquanto escrevo o texto. Se vejo algo intrigante, já faço um print screen (cópia da tela). Vou parando aos pouquinhos, levo em média 1 hora e 10 minutos para assistir a um episódio de 42 minutos. Revejo-o mais um pouco e posto no blog. Durmo às 6 horas e acordo às 11h30, quando baixo a legenda. Então presto mais atenção e anoto detalhes que servirão para gravar o podcast à tarde. Depois ainda faço minha crônica, uma análise mais séria e filosófica que posto à noite. No dia seguinte tem uma coisa chamada Raspa do Tacho, que escrevo após ver o episódio pela terceira vez. Ponho algo que passou batido, após ler outros blogs e fóruns. É a última chance de analisar o episódio por completo!