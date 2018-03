Para mulheres, homens engraçados são mais inteligentes

Uma pesquisa da Universidade de Northumbria, em Newcastle, Grã-Bretanha, sugere que mulheres acreditam que homens engraçados são mais inteligentes que os outros.

Kristofor McCarty, que liderou a pesquisa, pediu a 45 mulheres heterossexuais que lessem descrições de vários homens, escritas por eles mesmos - algumas mais engraçadas, outras menos.

A partir daí, as voluntárias tiveram que classificar os homens pela inteligência e honestidade e avaliar as chances de uma amizade ou relacionamento longo com eles.

Os homens que se descreveram da forma mais divertida foram classificados como mais inteligentes do que aqueles cujas piadas não eram tão engraçadas. As voluntárias também preferiam os mais divertidos para relacionamentos longos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Qualquer piada"

"As descobertas fornecem provas de que as mulheres usam o senso de humor como uma indicação da inteligência de um homem. Inteligência é uma qualidade muito atraente, pois um homem esperto deve ser mais capaz de conseguir recursos para sua prole", afirmou McCarty.

"Uma olhada rápida nos classificados pessoais dos jornais vai confirmar que mulheres procuram por senso de humor em um possível parceiro."

No entanto, o pesquisador alerta os homens que não é "qualquer piada" que funciona com as mulheres.

"Descobrimos que o humor precisa ser verdadeiramente engraçado para que o homem seja julgado como mais inteligente", afirmou.

As mulheres no estudo também classificaram os homens que produziam humor de alta qualidade como mais honestos e afirmaram que existia uma chance maior de elas se transformarem em amigas destes homens.

A pesquisa foi apresentada nesta quarta-feira, na Conferência Anual da Sociedade Britânica de Psicologia, em Brighton.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.