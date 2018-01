Para Nature, Britannica e Wikipedia estão no mesmo patamar A publicação de divulgação científica Nature divulgou um levantamento sobre a exatidão em verbetes científicos da enciclopédia Britannica, e que a situaria a em um nível próximo ao da enciclopédia online Wikipedia, que é feita com base na colaboração de voluntários. Em sua defesa, a Britannica acusou o levantamento de apresentar uma metodologia falha e errônea, o que justificaria ele ser desacreditado e descartado. Para a Britannica, o estudo da Nature é "tão equivocado que perde completamente seu mérito". A Britannica também pediu à Nature que se retratasse quanto às afirmações de imprecisão, alegando que o estudo se baseou em tópicos que não os usados na versão impressa da enciclopédia. O estudo que deu início ao conflito é parte de um artigo online, publicado no último dia 15 de dezembro, e que fazia uma comparação direta entre artigos da Wikipedia e da Encyclopedia Britannica sobre vários temas científicos. A Nature, por sua vez, rejeitou as demandas da Britannica e afirma que não vai se retratar pela pesquisa, e que está segura quanto às comparações feitas com base nas versões online das duas fontes de informação.