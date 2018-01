Para onde vai o mercado fonográfico? A queda na venda de CDs causou uma crise na indústria musical, que agora está à procura de novos modelos de negócios. Atualmente, o mais utilizado é o download de músicas digitais, pela internet ou pelo celular. Além dessas, existem outras formas de se ouvir música nos dias de hoje como os serviços gratuitos na web, celulares que vem com suas canções de fábrica, entre outros meios. Leia a matéria completa no Economia&Negócios do Estado desta quarta-feira. Apesar da crise na indústria da música o MP3 não matou o CD e a prova disso é que muitas pessoas ainda preferem ir a lojas para comprar seus discos. Há espaço para o MP3, sites de música online, músicas para celulares e até para os vinis nesse mercado. Aliás, uma coisa não anula a outra. E uma coisa prática que traga mais comodidade será sempre benvinda. É o caso do MP3 que possibilita que as pessoas escutem suas música onde e quando quiserem. Leia mais: Amazon começa a vender música digital pela internet EUA aumentam taxa de música online Música no celular causa polêmica Música no celular avança, mas downloads diminuem