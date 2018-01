Para ONG do laptop de US$ 100, Mercadante é notícia Promessas de políticos brasileiros e tecnologia da informação raramente andam juntas no noticiário da área. O que não impede certos acontecimentos que causam estranheza ao olhar local. Nesta semana, por exemplo, entre as notícias listadas pelo boletim da OLPC (One Laptop per Child), ONG responsável pelo projeto do laptop de US$ 100 estava a informação de que o candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloízio Mercadante, anunciou a intenção de adotar no Estado o modelo, se eleito. É claro que para a ONG e sua comunidade de desenvolvedores, o interesse potencial do mais rico estado brasileiro é algo importante, embora o boletim ignore as chances reais do candidato de chegar ao governo de São Paulo e a influência que isso pode ter na adoção do micro no Brasil. Mudança de nome No final de agosto, a OLPC liberou mais informações sobre o que se aproxima de ser a versão final do laptop de US$ 100, que foi batizado de 2B1 do "to be one", que na tradução do inglês significaria algo como "para ser alguém". O 2B1 deve ter um display de 7 polegadas com resolução de 200 dpi (1200 x 900 pixels)e com baixo consumo de energia e a capacidade de exibir imagens mesmo quando o micro estiver sob luz intensa, como ao sol.