Para presidente da Câmara de SP, Império será campeã

O presidente da Câmara Municipal, Antonio Carlos Rodrigues, declarou, na concentração do Sambódromo de São Paulo, que desfila no carnaval há cerca de 15 anos. Ele costuma sair pela Mancha Verde, mas este ano também participará da apresentação da Império de Casa Verde. Rodrigues confessou ainda que vários vereadores desfilam nas escolas: "O Wadih Mutran, por exemplo, saiu na Unidos de Vila Maria, e o Celso Jatene, na Vai-Vai." Segundo o político, isso não implica nenhum apoio adicional da Câmara Municipal às escolas. "Apenas mantivemos no orçamento do Município a verba destinada ao desfile." Rodrigues desfilou no último carro alegórico da Mancha Verde, que trazia o escritor Ariano Suassuna. "Mas este ano ninguém ganha da Império", declarou o presidente da Câmara Municipal.