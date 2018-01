Para que seus arquivos durem, é vital gravá-los em mídias de alta qualidade Para não perder tempo, dinheiro nem seus dados, é muito importante investir em uma mídia de qualidade. Discos baratos demais, vendidos nos camelôs, dificilmente têm a mesma qualidade dos discos vendidos com caixinhas decentes, com nota fiscal em grandes lojas. Esse tipo de mídia mais barata serve para transferir um arquivo, passar para um amigo, mas não para estocagem de dados de longo prazo. É melhor pagar mais caro – a diferença pode chegar a 50% do preço do mercado informal – mas gravar com a certeza de que seus registros não se perderão. Decidida a mídia a ser utilizada, o passo seguinte é acertar na hora da gravação. A velocidade de gravação máxima estampada no rótulo do disco (como 52x, no caso dos CDs, ou 8x no caso de DVDs) é um bom indicativo da sensibilidade da mídia. Quanto mais melhor. Mas, para garantir que os dados fiquem bem gravados, o recomendado é utilizar a velocidade mínima de gravação que seu equipamento permite. Apesar de demorado, o processo de gravação lenta permite que o feixe de laser fixe melhor as informações no disco. Leitores mais antigos normalmente não têm a capacidade de entender os discos gravados na velocidade mais alta. Gravando na mais baixa, a compatibilidade com leitores mais antigos aumenta muito. Outra manobra indicada para gravar um bom disco é encerrar a sessão de gravação depois de terminar de registrar os dados. Nos programas de gravação dedicados, basta selecionar a opção Fechar Sessão. Se você grava os discos diretamente pelo Windows, basta entrar no Windows Explorer (tecla Windows junto com a tecla E), clicar com o botão direito sobre o a unidade de disco e selecionar a opção Fechar Sessão. Assim, o disco ficará compatível com qualquer aparelho. MITO MÍDIAS DOURADAS SÃO MELHORES – Hoje em dia, as mídias são tingidas, o que dificulta a identificação. É melhor comprar discos virgens ou regraváveis de fabricantes idôneos, sempre em lojas que emitem nota fiscal. Cuidado extra com regraváveis Os discos regraváveis, CDs ou DVDs, demandam uma dose extra de delicadeza na hora da manipulação. O processo industrial que permite que os discos sejam apagados adiciona uma camada especial entre as camadas usuais do disco que pode ser reordenada, transformando o disco em "virgem" novamente. Se a superfície do disco for arranhada, o laser perde o foco e o processo de reutilização do disco pode ser comprometido de forma irremediável. O mesmo vale para as mídias do tipo DVD-RW, com um agravante: como o laser é muito mais fino que no caso dos CDs, há muito mais chance de erros.