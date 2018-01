PARA QUE VOCÊ USA O TWITTER? Pedro Markun (@markun), jornalista - "Em certos momentos, é um fluxo de consciências. Me conecto para ouvir milhares de pessoas. Em outros, para encontrar amigos num boteco virtual e jogar conversa fora, que volta e meia se traduz num chopp num boteco 'real.’ Rosana Hermann (@rosana), jornalista - "Eu uso o Twitter para me expressar e me informar. ‘Twitto’ durante todo o dia, em diferentes momentos, pela facilidade de publicação. Sigo pessoas, jornais, portais, empresas. Sigo também um satélite e uma lavanderia." Wagner Martins (@mrmanson), blogueiro - "Gosto de publicar piadas que faço e links para bizarrices da web. É mais ágil, ideal para preguiçosos que não têm paciência de desenvolver um post. Tem uma pegada bem diferente de blogar. Dá para sentir a reação da galera na hora." Andre Dahmer (@malvados), cartunista - "Uso o Twitter diariamente para postar notícias e links que considero relevantes.’Twitto’ só pelo computador. Eu nem tenho celular.O serviço tem sido uma boa ferramenta para avisar aos leitores sobre novas tirinhas do site." Veridiana Serpa (@veriserpa), blogueira - "Uso o Twitter para divulgar o meu blog. O serviço é muito usado por quem é do meio como eu, que me sustento pelo blog. No começo não achava muita graça, estou descobrindo ainda. Mas participo, envio links e dou bom dia." Pedro Doria (@pedrodoria), jornalista - "Não escrevo diariamente, mas quase. E faço perguntas, peço indicação de blogs, há muito conhecimento. Uso também o Twitter como termômetro. Ele nos permite ter a mão no pulso das pessoas que estão criando o mundo digital."