PARA QUEM ASSISTE O YouTube também é uma rede social. Quem se cadastra no site ganha um perfil, que pode ser personalizado para incluir informações pessoais. Depois de se cadastrar, uma dica é escolher o idioma de seu país e o tipo de conteúdo que quer ver na primeira página (global ou local). Com o tempo, o YouTube vai utilizar os vídeos que você costuma assistir para indicar outros clipes com temas semelhantes, que possam lhe interessar. Uma vez cadastrado, é possível votar e tornar alguns vídeos "favoritos". Além das ferramentas de personalização, há algumas alternativas para navegar pelos vídeos de uma maneira diferente: Cooliris - O add-on do Firefox, Internet Explorer e Safari para visualizar fotos, também serve para o YouTube. Ele ativa uma interface que se assemelha a uma parede virtual com as prévias dos clipes. Aí é só usar o mouse. www.cooliris.com. Warp - Outra opção visual de navegação. A ferramenta, desenvolvida pelo próprio YouTube, faz parte do Test Tube. A interface é acionada em tela cheia, e os vídeos aparecem emoldurados em círculos, ligando clipes relacionados como órbitas de planetas. M.V.B. e B.G.