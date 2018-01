Para quem não tem medo de levar a vida no bolso Quem precisa transportar arquivos grandes com freqüência tem nos portáteis uma boa opção, embora eles não sejam um substituto ideal para um HD externo de mesa. Drives com 250 gigabytes de capacidade, até pouco tempo raros em computadores mais comuns, hoje têm o tamanho de uma carteira. O Link testou cinco modelos portáteis equivalentes. Veja o resultado: O MAIS BARATO O modelo Passport, da Western Digital (o mais escuro na foto), é o vencedor da guerra de preços. Sai por R$ 399 para 160 gigabytes de capacidade. O manual de instalação é bem feito, e o CD que acompanha o drive instala um software de backup automaticamente (isso pode ser chato, dependendo de quem estiver usando). Um destaque do Passport é a tampa que protege as entradas laterais – é o único dos testados a oferecer o recurso, não só contra choque, mas principalmente sujeira. O problema fica por conta do acabamento em plástico, bonito e brilhante, mas que não protege tanto o interior em caso de queda. E que também deixa marcas de dedo. Uma preocupação que cerca o Passport é que não há cabo de energia separado. Sim, o USB 2.0 também alimenta o HD, mas quem tiver entradas 1.1 (comuns em computadores mais antigos) pode sofrer. O MAIS RÁPIDO Colado no Passport na guerra de preços, o modelo de 160 GB da Seagate custa R$ 450. Além de ser o mais bonito (segue o design do primo mais forte – veja na foto acima o preto da parte de baixo), o FreeAgent Go foi o mais rápido entre os portáteis testados, com transferência de 18,7 megabytes por segundo. Ele vem com o mesmo software de gerenciamento do modelo de 1 TB, bem útil, mas tem o inconveniente de induzir a instalação. O manual de instruções também segue o design clean, com figuras e orientações diretas e objetivas. O resultado é uma melhor experiência do usuário comum (o foco dos HDs portáteis). O cabo USB que acompanha o FreeAgent Go é duplo, com duas saídas para conectar ao computador: uma para a transferência de dados e outra para a alimentação de energia. É uma medida preventiva da Seagate, mas que consome o dobro de portas. Portanto, veja direito quantas você tem antes de comprar. O MAIS PORTÁTIL Portabilidade é o forte do modelo da Iomega, com capacidade de 250 GB (mais do que os outros) e menor no tamanho. Ele é fino o suficiente para levar no bolso sem incomodar ou em divisões menores da mochila. Não arrisca em design ousado – e por isso acerta. O HD sai por R$ 850 e também vem com software próprio para backup. A velocidade de transmissão de arquivos ficou na casa dos 15 MB/s. Como o disco portátil da Seagate, a alimentação também é feita com um cabo USB duplo. É uma boa escolha para quem quer sobriedade e pouco incômodo na hora de carregar. E o preço está bom, pensando nos concorrentes de 250 GB. O MAIS CARO A LaCie tem o mais caro entre os HDs externos testados. O Rugged agüenta 250 GB de dados, mas custa R$ 1.190. O investimento não vale tanto a pena se levarmos em conta o tamanho (é o de borda laranja na foto) e o design discutível (apesar de não se discutir gosto pessoal). O Rugged tem fonte externa de alimentação (dois cabos, portanto, o que dificulta a questão da portabilidade) e CD de instalação difícil de entender se comparado aos outros. Apesar disso, a velocidade compensa: 15 MB/s para receber arquivos. O MAIS SEGURO Ser utilizado em notebooks é o foco do Tough Drive, da Freecom. Ele é emborrachado e tem mais segurança contra quedas e acidentes. Um adaptador USB acompanha o HD de 160 GB, que já tem um cabinho acoplado (veja na foto). Para laptops, é ótimo. O problema óbvio é a alimentação para casos em que o USB não for 2.0. Por outro lado, é difícil encontrar notebooks sem essa configuração. O portátil da Freecom sai por R$ 432.