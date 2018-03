Pará realiza megaoperação contra o desmatamento Cerca de 10 mil metros cúbicos de madeira já foram apreendidos em serrarias de Tailândia, no sul do Pará, desde segunda-feira, quando se iniciou a operação de repressão ao desmatamento. Para transportar toda essa carga, seriam necessários cerca de 500 caminhões. A operação vai se estender até o fim desta semana e pode dobrar a quantidade de madeira apreendida, tornando-se uma das maiores apreensões já realizadas na Amazônia. Depois da blitz realizada nos pátios das madeireiras nos três primeiros dias, os fiscais estão realizando a averiguação da origem da madeira, se são provenientes de extração legal ou não. A maioria das toras ilegais veio de outros municípios vizinhos e de outros não tão próximos. Localizada na PA-150, a cidade é considerada, hoje, a mais crítica no processamento de madeira de origem ilegal. A ação de repressão ao desmatamento, com mais de 120 homens, é parte de uma operação conjunta do Ibama, Polícias Militar e Civil do Pará e secretarias da Fazenda e do Meio Ambiente.