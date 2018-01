PARA REGISTRAR A SUA VIDA SR10 – A filmadora Full HD da Sony se mostrou mais simples de usar do que modelos anteriores da mesma marca. Antes as filmadoras Sony só contavam com conexões de vídeo e USB se conectadas a uma pequena – e incômoda – plataforma de transferência. A SR 10 conta com USB e HDMI diretamente na câmera e tem um disco rígido de 40 GB, suficiente para gravar até 290 minutos de vídeo em 1.920 x 1.080 linhas. A bateria que acompanha a câmera dura 100 minutos. A filmadora grava os vídeos no padrão AVCHD, um tipo de compressão de vídeo que garante uma qualidade excepcional. O sistema de detecção de faces da câmera se saiu bem nos testes, ajustando o foco em tempo real e garantindo gravações limpas e livres de desfoques. O preço é um pouco alto, R$ 3.999, mas a qualidade do equipamento. Ficha técnica HDR SR 10 SONY RESOLUÇÃO MÁXIMA | Full HD MÍDIA DE GRAVAÇÃO | Disco rígido de 40 GB ou cartões de memória do tipo Memory Stick Duo PREÇO SUGERIDO | R$ 3.999 PESO | 0,48 Kg WEB | www.sonystyle.com.br HS9 – Com uma enorme tradição em filmadoras, a Panasonic destaca-se pelas suas lentes e o tamanho do HD interno. A HS9 grava vídeos em 1.920x1.080 linhas com muita qualidade. graças ao padrão de vídeo AVCHD, um tipo de MPEG 4 de altíssima definição. As lentes Leica, de excepcional transparência, são o destaque do aparelho, somado ao espaçoso disco rígido de 80 GB, que armazena 480 minutos de vídeo na melhor qualidade disponível. O único incômodo da camcorder é a dificuldade de acessar a porta HDMI. Para conectá-la a uma TV de plasma ou LCD, é preciso retirar a bateria e conectá-la à energia. Isso obriga o usuário a sempre levar a fonte aonde quer que vá. Se não fosse por esse pequeno detalhe e o preço mais salgado, a HS9 seria a opção ideal. Ficha técnica HDC-HS9 PANASONIC RESOLUÇÃO MÁXIMA | Full HD MÍDIA DE GRAVAÇÃO | Disco rígido, de 60 GB ou cartões de memória do tipo Secure Digital (SD) PREÇO SUGERIDO | R$ 4.499 PESO | 0,39 Kg WEB | www.panasonic.com.br HMX20C – A Samsung tem melhorado substancialmente a qualidade de seus produtos. A primeira geração de camcorders da marca coreana tinha como forte o preço baixo. Agora, aliado ao preço, existe um aura de qualidade que chama a atenção. Compacta, o equipamento Full HD tem memória interna de 8 GB, o que não é muito (grava 70 minutos de vídeo MP4 na maior qualidade possível), mas, como as demais filmadoras full HD testadas, também grava em cartões de memória do tipo SD. Em condições de boa luminosidade, a filmadora se saiu muito bem, mas com pouca luz o resultado foi aquém do esperado, com cores lavadas e contraste ruim. O foco automático, mais lento do que o das concorrentes, também prejudicou o desempenho da máquina, que, no entanto, tem um bom custo-benefício: R$ 2.699. Ficha técnica SC-HMX20C SAMSUNG RESOLUÇÃO MÁXIMA | Full HD MÍDIA DE GRAVAÇÃO | Memória interna de 8 GB ou cartões de memória do tipo Secure Digital (SD) PREÇO SUGERIDO | R$ 2.699 PESO | 0,45 Kg WEB | www.samsung.com.br SW20 – A filmadora mais durona de nossos testes foi a compacta da Panasonic. A minúscula camcorder grava em cartões de memória do tipo SD. Mesmo gravando em definição padrão – 640x480, ideal para TVs de tubo – ela é bastante atraente para agüentar os rigores das férias, como areia, maresia, chuva e até crianças. O corpo da filmadora é totalmente blindado, o que possibilita sua submersão a até 1,5 metro de profundidade em água doce, clorada e salgada. Ao ar livre, com bastante luz natural, a qualidade da imagem mostrou-se excepcional. Mesmo embaixo d’água, o que normalmente altera o matiz das cores da imagem, a camcorder se saiu bem, compensando a distorção da luz. É uma pena que, sob pouca luz, o resultado não tenha sido tão espetacular. Ficha técnica SDR-SW20 PANASONIC RESOLUÇÃO MÁXIMA | Padrão (640x480) MÍDIA DE GRAVAÇÃO | Cartões de memória do tipo (SD) PREÇO SUGERIDO | R$ 1.799 PESO | 0,22 Kg WEB | www.panasonic.com.br MX-20 – A versão da camcorder da Samsung que grava vídeos em definição padrão (640x480) surpreendeu pelo preço acessível: apenas R$ 1.299 para um equipamento com memória interna e cartão de memória. Ideal para o usuário iniciante que não quer complicação com fitas, a filmadora surpreende nos recursos extras: exporta facilmente filmes para o YouTube e para iPod, pois grava diretamente em MP4. A qualidade da imagem não é espetacular: as cores tendem a ficar levemente lavadas nas gravações, mesmo em condições ideais de iluminação. A filmadora é a versão de definição padrão da HMX 20 e, exceto pela resolução, partilha dos mesmos atributos, como a mais confortável e estável posição de operação de todas as filmadoras testadas. A alça lateral tem um suporte giratório que dá firmeza à mão. Ficha técnica SC-MX20C SAMSUNG RESOLUÇÃO MÁXIMA | Padrão estendido - Widescreen (720 x 480) MÍDIA DE GRAVAÇÃO | Memória interna de 8 GB ou cartão SD PREÇO SUGERIDO | R$ 1.299 PESO | 0,38 Kg WEB | www.samsung.com.br MiniDVs – Menos avançadas do que os modelos que usam cartão de memória, as filmadoras MiniDV à venda têm recursos semelhantes a um preço mais baixo. Ambos os modelos testados, da Sony e Samsung, trazem o básico por um preço vantajoso. A filmadora da Sony ofereceu uma boa qualidade de imagem, mas a oferta espartana de acessórios e o preço mais alto a colocou em desvantagem. Já a camcorder da Samsung se destacou pelo valor agregado. Além da câmera e dos cabos, ela traz um simpático estojo para transporte em tecido e ainda tem um belo visual. Tudo por R$ 100 a menos do que a da Sony. Ficha técnica DCR-HC52 SONY RESOLUÇÃO MÁXIMA | Padrão MÍDIA DE GRAVAÇÃO | MiniDV PREÇO SUGERIDO | R$ 899 WEB | www.sonystyle.com.br SC-D381 SAMSUNG RESOLUÇÃO MÁXIMA | Padrão MÍDIA DE GRAVAÇÃO | MiniDV PREÇO SUGERIDO | R$ 799 WEB | www.samsung.com.br