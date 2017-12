Para técnicos do IPCC, seca em SP é situação extrema

"A situação que mais se assemelha à seca atual foi em 2001, mas naquele ano houve chuva muito acima da média em maio, mês que normalmente é de pouca chuva. Neste ano não deve chover assim, a seca deve se prolongar", diz José Marengo, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e um dos autores do novo relatório do IPCC.

"Trabalhamos com uma previsão do tempo de até três meses. Qualquer previsão para mais tempo que isso não é confiável. E não há sinal de que até junho vá chover como em 2001", disse Marengo. Segundo ele, a previsão do tempo é mais difícil nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do que nas outras regiões do País, devido às condições geográficas e aos elementos influenciadores do clima.