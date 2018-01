Para tecnófilos

Samsung Galaxy Tab 10.1 y A nova versão do tablet tem tudo o que um aparelho top de linha precisa ter hoje: processador de núcleo duplo, tela em alta resolução e gravação de vídeos em alta definição. Também tem Bluetooth 3.0. Boa pedida para quem quer um ótimo tablet e que custa menos que o iPad.

Preço y R$ 1.300

Motorola Xoom 2 Media Edition y Esta versão mais compacta do tablet da Motorola roda Android (a penúltima versão) e sai mais em conta que concorrentes mais badalados. A novidade é que ele acaba de ganhar uma versão que também conecta via 3G.

Preço y R$ 1.299 (só Wi-Fi), R$ 1.599 (Wi-Fi e 3G)

LG Optimus L3 y O novo smartphone da LG é um excelente negócio. Por um preço acessível, traz várias características de smartphones que custam bem mais: acesso a internet, tela de toque e sistema operacional Android 2.3. A câmera de 3,2 MP

e o processador de 800 MHz não

fazem feio.

Preço y R$ 429

Dell XPS 13 Ultrabook y Se você não acha que os tablets substituíram os PCs e gosta de teclado de verdade, o ultrabook é a melhor pedida. São laptops finos, leves e poderosos. Este da Dell tem 18 mm de espessura, a partir de 1,3 Kg e opções de 128 GB e 256 GB de armazenamento.

Preço y Entre R$ 3.899 e R$ 5.999

Apple iPad (novo) y Não tem jeito: o iPad é a menina dos olhos no mundo dos tablets. A nova versão é melhor para tirar fotos, gravar e assistir vídeos (a câmera grava em HD e a tela, com tecnologia Retina, tem o dobro da resolução do iPad 2). Também é mais rápido, graças ao novo processador.

Preço y De R$ 1.549 a R$ 2.229

Samsung Galaxy S III y Se você é da turma do Android esse é "o" aparelho. Entre seus destaques estão processador de 1,4 GHz e reconhecimento de face, voz e gestos. Se o usuário se afasta do aparelho, ele "dorme". A câmera tem uma função "editora", que escolhe a melhor foto de uma sequência.

Preço y R$ 2.099

Samsung Galaxy X y Junto com o novíssimo S III, é o único smartphone vendido no País que roda a versão mais recente do Android. Por ter sido desenvolvido com o Google, ele traz a versão "pura" do sistema operacional, que faz jus ao processador dual-core de 1.2 GhZ.

Preço y R$ 1.900 (sugerido)

Nokia Lumia 800 y Não se trata só de um modelo novo, mas também de um sistema operacional novo, o Windows Phone. Ainda em fase inicial, design e praticidade têm sido seus grandes atrativos. O aparelho da Nokia não fica atrás, com suas características de smartphone de primeira grandeza.

Preço y R$ 1.699

