Para usar um Mac, esqueça o Windows

Fascínio e estranheza marcam a primeira experiência com o Mac OS X, sistema operacional da Apple. Onde está o botão Iniciar? E a pasta para armazenar arquivos de texto, vídeos e músicas? Acalme-se, caro migrante. A "Mesa" dos Macs – nome dado pela Apple à tela conhecida por área de trabalho no Windows – carece de atalhos para as configurações de rede ou para os seus documentos. O que existe ali é o Finder. Sutil, o aplicativo se assemelha em função ao Windows Explorer e está sempre aberto na fina barra cinzenta no canto superior da tela. Mas atenção: não espere encontrar no Mac OS X – apelidado de Leopard em sua última atualização – um Windows. Para evitar frustrações, explore o computador com olhos inocentes. "Os locais onde os arquivos são armazenados seguem uma estrutura bastante diferente da do Windows", conta Inacio Lanari Bo, economista de 28 anos. "Apesar disso, impressionei-me com o pouco tempo que levei para me habituar." LOCALIZE-SE Ao clicar em Arquivo e Nova Janela do Finder – ou pressionar o atalho Comando + N –, você encontra à esquerda a lista com os drivers e o disco rígido da máquina. No centro, estão as pastas com os programas e documentos. Tudo pode ser visto em 3D: o efeito "cover flow", popular no iTunes, é acionado pela seleção do sexto botão na parte superior da janela. Ali também está uma caixa para buscas de arquivos. O mesmo espaço surge ao clicar na lupa à direita na barra cinzenta superior da Mesa. Logo depois dos ícones que indicam a situação do Wi-Fi, a configuração do teclado, a carga da bateria – no caso dos portáteis – e o relógio. Tudo à mão, elegantemente disposto. Na parte inferior da tela estão ícones animados para alguns dos programas instalados como padrão como o iTunes e a suíte iLife, que traz os softwares iPhoto (edição de fotos), iMovie (edição de vídeos) e GarageBand, um estúdio de gravação musical. "Não é à toa que os Macs sempre foram usados por quem mexe com design gráfico, cinema e animação. Eu, que nunca tinha me aventurado pela área, ando brincando bastante com isso", diz o engenheiro Pedro Ivo Dantas, empolgado com o pacote multimídia. O software iWeb, para criação de sites, e que também integra a suíte iLife, e o iDVD, para gravação de DVDs, ficam escondidos. Para acioná-los, clique em Aplicativos, em uma janela do Finder ou arraste-os dessa pasta para o Dock, criando um novo atalho. TECLADO BRAZUCA Para os brasileiros é essencial instalar o USInternational, que transforma o teclado norte-americano (sem a cedilha) dos Macs ao que estamos acostumados no Brasil. Encontrado em www.brockerhoff.net/usi, o programa gratuito facilita a acentuação e livra os migrantes brazucas do trabalho de decorar as seqüências com a tecla Option para cada sinal gráfico. Outro endereço para download de freewares e sharewares é o www.versiontracker.com. No site, é possível encontrar de conversores de áudio e vídeo a programas para ligações VoIP. Também é recomendado buscar no site dos fabricantes de seus softwares preferidos as versões para Mac. Outra dica é escrever "for Mac" ao lado do nome do programa buscado no Google. Simples assim. PEÇA AJUDA Quem tiver dificuldades de adaptação pode consultar fóruns de usuários hospedados no site oficial da Apple. Há informações em português, embora o endereço em inglês seja mais completo. Caso sua dúvida não seja resolvida com os tutoriais publicados, outros applemaníacos ficarão felizes em ajudá-lo a resolver o problema. Um deles é Sérgio Willian. Usuário entusiasta de iPod há três anos, o estudante comprou seu primeiro Macbook no início de 2008. Em poucos meses, o jovem de 16 anos já colaborava em um blog sobre a maçã (www.appleniaco.com). "Todo mundo da comunidade é muito atencioso e responde numa boa a qualquer pergunta."