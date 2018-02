Para veteranos do ABC, trabalhadores de hoje estão acomodados

Quem desafiou a ditadura militar e a proibição da realização de greves vê a organização sindical atual esbarrando na constante ameaça de desemprego e na mão-de-obra farta, além da precarização das relações de trabalho e da pouca consciência de classe. Ingredientes que somados não levam a reivindicações organizadas.

"Com mais oferta de mão-de-obra, os empresários deitam e rolam. Fazem terceirização e até sexteirização se deixar. No passado, tínhamos horror ao emprego sem carteira assinada", disse à Reuters Rubens Teodoro Arruda, o Rubão, de 71 anos, por três vezes vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do

ABC.

Atuante nas greves ao lado do então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, Rubão diz que naquela época a ditadura perseguia os trabalhadores que queriam se manifestar, mas agora a perseguição é de outro tipo. "O empregado não pode reclamar, há pouco emprego", afirma.

Apenas entre setembro do ano passado e março último, houve redução de 8 mil vagas de metalúrgicos como efeito da crise econômica internacional, segundo dados do Dieese.

Gilson Menezes, um dos líderes da greve da Scania de 1978, a paralisação que contagiou o ABC, diz que hoje não há motivação clara que una os trabalhadores.

"Naquele tempo, a gente falava em melhoria salarial, mas no fundo era liberdade democrática que queríamos. Hoje é mais difícil, os trabalhadores têm que estar atentos para manter o que já têm", afirma o ex-ferramenteiro que foi o primeiro prefeito petista do país, no município de Diadema, em 1983. Depois de um segundo mandato, hoje é vice na cidade.

Tesoureiro do sindicato e ex-deputado federal, Djalma Bom, de 70 anos, vê na ascensão de Lula à Presidência outro ingrediente para o freio em um sindicalismo mais forte.

"Acabou desarmando a organização sindical", disse. Também atuante nas greves ao lado de Lula, Bom acredita que falta um discurso ideológico aos trabalhadores brasileiros. "Não dá para construir nada com este imobilismo, é preciso conscientização", recomenda. "Lula não ficava só no discurso, fechou a cooperativa e o barbeiro e deu força para o departamento jurídico", lembra.

Em comparação à mobilização atual, os militantes lembram das assembléias de 1978, 1979, 1980, que precisavam de um estádio para abrigar os grevistas. O Vila Euclídes, em São Bernardo do Campo, reunia 80 mil a 100 mil pessoas em assembleias.

Lula esteve ligado ao sindicato desde 1969, quando ocupou a suplência da diretoria. Foi eleito presidente em 1975 e reeleito em 1978. Liderou a paralisações de 170 mil metalúrgicos em 1978, que contagiou o Estado de São Paulo, levando milhares de trabalhadores a seguir o mesmo caminho. No ano seguinte, com nova parada nas fábricas do ABC, estima-se que a greve tenha atingido a casa dos milhões.

Sobre as conquistas do movimento do ABC, Menezes não deixa por menos. "Os intelectuais e a Igreja ajudaram, mas o trabalhador é que mexe com a economia", disse.