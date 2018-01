Para Yahoo, novo sistema de anúncios gerou bons resultados O chairman e presidente executivo do Yahoo, Terry Semel, disse nesta quarta-feira estar satisfeito com o progresso de um sistema de anúncios para o mecanismo de busca na internet, lançado para competir melhor com o concorrente Google. Semel, falando em uma coletiva de imprensa promovida pela Ad Age, disse que o novo sistema, conhecido como o Projeto Panamá, mostraria "alguns números muito entusiasmantes" quando o Yahoo divulgar seu relatório de ganhos trimestrais. O Panamá, lançado dia 5 de fevereiro, é baseando em uma tecnologia que, como a do Google, permite que anunciantes paguem por contratos de busca baseados em popularidade. A ferramenta é um dos pontos principais da estratégia do Yahoo para conseguir competir com o rival Google. "Dissemos desde o começo e estamos dizendo claramente agora, que nossa intenção é fechar a lacuna e o Panama está fazendo um excelente trabalho", disse Semel. Anúncios publicitários em mecanismos de busca na Web geram receita para companhias de internet como a Yahoo ao colocar os anúncios nos resultados de busca do usuário. Cada vez que alguém entra nos links patrocinados, a empresa coleta um pequeno pagamento. No mês passado, um relatório da comScore Networks mostrou que o Panama havia aumentado o número de pessoas que clicavam em links pagos ao Yahoo. O relatório mostrou que o número de usuários do Yahoo que entraram em anúncios aumentou 5% na primeira semana após a estréia e 9% na segunda semana. Executivos do Yahoo haviam dito anteriormente que a capacidade do Panama de atrair mais dinheiro deveria acelerar o crescimento da empresa na segunda metade deste ano.