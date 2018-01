Parada Gay anima ilha do Vale do Anhangabaú no Second Life

O São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) e a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat-GLS) realizam na noite desta segunda-feira, a partir das 19 horas, a Parada Gay no Second Life. A festa tem como palco a réplica virtual do Vale do Anhangabaú no metaverso. Segundo os organizadores, a parada será embalada por música eletrônica apresentada por DJs em trios elétricos. Também está programada uma palestra com o presidente da Abratt-GLS, Franco Reinaudo, que falará do atendimento ao público GLS. Para participar, é só teleportar para a ilha Anhangabaú 1, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.