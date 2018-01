Paradoxo da demanda por direitos Na manifestação do último dia 16 de agosto saí às ruas com um grupo de pesquisadores para investigar a opinião dos manifestantes sobre uma série de questões. Achávamos que, de uma perspectiva sociológica, as mobilizações não deviam ser julgadas pela opinião dos grupos organizados e que poderia haver um desacordo entre o que pensa quem sai às ruas e o que pensa quem convoca as manifestações. Descobrimos que a agenda de junho de 2013 segue viva nos protestos de 2015, mas que a demanda por redução de impostos cria um paradoxo para as reivindicações.