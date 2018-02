Paraguai e Brasil dão início a obra de energia e de cimento

A linha de 500 quilovolts de potência, que custará 400 milhões de dólares e será financiada pelo Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (Focem), foi planejada para que o Paraguai utilizasse uma parte maior da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu, propriedade de ambos os países.

A obra faz parte de um acordo assinado pelos presidentes Fernando Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2009. No Paraguai é vista como uma reivindicação histórica frente a seu influente vizinho, que consome toda a energia produzida pela usina, uma das maiores do mundo.

"Estamos abrindo novos horizontes para a economia paraguaia, lançando bases sólidas para a sua industrialização", disse Lula em discurso em Villa Hayes, 30 quilômetros ao sul de Assunção, onde está a planta que terminará de ser construída no fim de 2012.

"Precisamos fazer ainda muito mais", acrescentou Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A direção paraguaia de Itaipu disse que a linha, que vai desde Itaipu até Villa Hayes em um trajeto de 400 quilômetros, "faz parte do processo de fortalecimento da segurança energética do Paraguai e vai permitir superar os problemas de abastecimento" que o país enfrenta.

CIMENTO

Os presidentes também visitaram em Villa Hayes o início das obras de construção de uma fábrica de cimentos feita com capital da Camargo Correa, que investirá 103 milhões de dólares e terá uma capacidade de produção de 400 mil toneladas de cimento ao ano.

Lula afirmou que a fábrica representa o maior investimento privado no Paraguai na atualidade e que poderia operar a partir de 2011, empregando 280 pessoas.

"Estamos, assim, criando as condições para que o comércio bilateral siga crescendo com mais equilíbrio e maior participação das exportações paraguaias", disse Lula, acrescentando que o intercâmbio bilateral entre ambos os países aumentou mais de 60 por cento no último ano.

(Reportagem de Mariel Cristaldo)