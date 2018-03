Paraíba do Sul: juiz dá 72h para réus se manifestarem A Justiça Federal do Rio concedeu nesta quinta-feira, 29, 72 horas para que o governo de São Paulo, a União, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se manifestem a respeito do pedido do Ministério Público Federal para que a Justiça proíba a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul.