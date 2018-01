Paramount e Microsoft vão oferecer filmes para usuários do Xbox A Microsoft oferece aos usuários do videogame Xbox o Live service, que permite a integração de jogadores em partidas multiplayer e downloads de extras para os jogos do console, leque que deve ser expandido agora com os filmes e conteúdos da Paramount. O estúdio e a Microsoft fecharam um acordo pelo qual filmes estarão disponíveis para os usuários do Xbox, inclusive com vídeos em alta definição, segundo as empresas divulgaram nesta terça-feira. O serviço disponibilizará trailers de filmes, extras que podem ser usados para personalizar games do console e até concursos, em que jogadores poderão se confrontar com astros de filmes da Paramount. Segundo dados da Microsoft, o serviço Xbox Live tem hoje mais de 2 milhões de assinantes.