Paraná economizou R$ 127 milhões com software livre Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o Estado do Paraná poupou R$ 127,3 milhões, de 2003 até agora, com o uso e o desenvolvimento de programas de software livre, como o sistema operacional Linux, em órgãos da administração pública direta e indireta. "Mais da metade desse valor, R$ 78,5 milhões, é creditada ao uso de software livre no programa Paraná Digital, da Secretaria da Educação, que está sendo implementado em todas as escolas estaduais", explica o presidente da Companhia de Informática do Paraná (Celepar), Marcos Mazoni. Em parceria com a Itaipu Binacional, a empresa promove, a partir desta quinta e até sexta, 17, a 3ª Conferência Latino-Americana de Software Livre - Latinoware 2006, realizada em Foz do Iguaçu. Segundo o chefe do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, Marcos Castilho, o objetivo do programa é equipar com laboratórios de informática as 2,1 mil escolas de ensino médio e fundamental. Os laboratórios são conectados por uma Rede Privada Virtual (VPN) que interliga os 399 municípios do estado. "Atualmente, a rede pública de ensino paranaense tem cerca de 1,5 milhão de alunos e 57 mil professores. Nos próximos meses, para atender a essa demanda, programa pretende instalar 44 mil computadores que serão gerenciados remotamente a partir de um núcleo desenvolvido pelo Centro de Computação Científica e Software Livre da universidade". Na avaliação do presidente da Celepar, o fato de o estado desenvolver suas próprias soluções em informática tem garantido ao governo o domínio completo sobre a tecnologia empregada. "O objetivo é evitar que o governo, que administra os bens públicos, fique em condição frágil, como ocorre quando contrata serviços e produtos de informática com empresas que mantém todas as informações sob seu controle. Há também questões estratégicas relacionadas à segurança das informações", destacou Mazoni.