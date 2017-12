Paraquedista é internado após sofrer queda em Sorocaba O paraquedista Fernando Coelho, de 48 anos, que sofreu uma queda quando concluía um salto no gramado do Estádio Walter Ribeiro, domingo, em Sorocaba, foi submetido a uma cirurgia e continua internado nesta segunda-feira, 10, no Hospital Regional da cidade. Coelho participava de uma apresentação com outros três paraquedistas no Estádio Municipal Walter Ribeiro quando fez uma manobra próximo do chão e acabou sendo arremessado com força no gramado. Ele teve deslocamento na bacia e estava desmaiado quando foi socorrido.