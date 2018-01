Parceria Nokia e Red Hat põe Linux em Telecom A finlandesa Nokia é conhecida por seus telefones celulares, mas a empresa também tem uma forte atuação no fornecimento de equipamentos para operadoras, como servidores especializados em comunicações e centrais de telefonia digital. A empresa, agora, quer aumentar a atratividade destas linhas de produtos baixando seus custos e elevando suas funcionalidades. Para tanto, fechou parceria com a norte-americana Red Hat, dona da versão de Linux com o mesmo nome e que será usado como o sistema operacional destes equipamentos. As duas companhias anunciaram a parceria nesta semana, que também envolverá a atuação em conjunto dos engenheiros e desenvolvedores das duas empresas. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.