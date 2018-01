Parece, mas não é: Mirage Sing toca MP3 e tem rádio FM Não é fácil conquistar espaço no disputado mercado de tocadores de música digital, principalmente com a onipresença dos modelos da Apple. É o que leva fabricantes a embutirem mais funções em seus aparelhos, como acontece com o novo Sing, da Mirage. O produto busca ´inspiração´ no iPod Nano, exibindo um design muito similar ao tocador da Apple, porém com mais recursos: além de tocar músicas nos formatos MP3 e WMA , sua tela de 1,5 polegada pode exibir fotos e vídeos e o aparelho traz ainda um sintonizador interno de rádio FM (ele também permite gravar a programação das rádios). Embora os tocadores da Apple façam sucesso entre o público, recursos como gravação de áudio e sintonização de rádio só são possíveis por meio de acessórios. Disponível em modelos de 256MB, 512MB e 1GB, que custam respectivamente R$ 499, R$ 599 e R$ 799, o Mirage Sing mede 9 x 4 x 0,7 cm. Os aparelhos têm um ano de garantia.