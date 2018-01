Parece piada, mas os conselhos de Luane têm fundamento

matias@edglobo.com.br

No início do último mês de dezembro, a carioca Luane Dias resolveu gravar um vídeo para colocar no YouTube. Não citou nomes porque não queria apontar o dedo para ninguém, mas em pouco mais de três minutos desfilou um rosário de dicas de etiqueta social no Facebook.

De fala mole e postura marrenta - uma carioca típica -, Luane, que pelo YouTube se identifica como "californiana2801", também não poupa palavrões para criticar posturas de conhecidas em redes sociais.

Na semana passada, alguém descobriu o vídeo e ele viralizou. Se popularizou principalmente pelo jeito caricato com que Luane dá dicas e pela enxurrada de palavrões ditos pela moça. Suas críticas tinham como alvo mulheres que querem passar por bem resolvidas e dizem não lamentar fim de relacionamentos, publicando frases de efeito no Facebook. As dicas de Luane são pérolas que merecem ser destacadas, mesmo relevando os palavrões e descontando o português esculachado:

"Bota que tá solteira, que tá feliz. Caô. Não tá! Sabe que não tá! Termina suave." "Rasgue as fotos. Chore. Mas não coloque no Facebook." "Tudo que vai fazer bota no Facebook. Essa porra virou diário agora?" "Como você vai arrumar namorado se todo dia você só quer reclamar?" "Guarde sua vida pessoal pra você."

O único palavrão citado acima é quase uma vírgula perto das cenas pornográficas e do excesso de baixo calão encapsulado no vídeo. Mas Luane não quer proibir ninguém de falar nomes feios, nem dar aulas de bons modos. Ela só quer dar um toque para umas meninas que saem publicando a primeira coisa que pensam no Facebook, sem nem pensar na repercussão que aquilo pode ter. "Não fale que tá na onda", diz ela antes de cuspir outro palavrão e emendar "tá é ridícula". O vídeo ganha ainda mais graça devido à fala arrastada de Luane, que capricha nos erres arrastados e nos esses chiados típicos do sotaque carioca.

Mas ela não está errada, não.

Luane está só verbalizando um sentimento que é próprio da maioria dos usuários da maior rede social do mundo. Você sabe. Basta um amigo ser contrariado para usar o Facebook como muro das lamentações e soltar indiretas como se elas pudessem ser percebidas apenas por quem é seu alvo. É quando paira aquela sensação de vergonha alheia - quando algo é tão constrangedor que envergonha até mesmo os outros. Você põe a mão na cara e abaixa a cabeça, incrédulo - "não é possível que o fulano se exponha dessa forma...". Como se o Facebook já não fosse palco de outros tantos constrangimentos.

A carioca só pede calma na hora de postar. Ela mesma arrisca dizer que vai sair do Facebook, mas depois fala que não é preciso ser tão radical.

É um dilema da própria internet, não apenas do Facebook. A possibilidade de fazer sucesso a partir de frases polêmicas e opiniões engraçadinhas está ao alcance de qualquer um. E este sucesso é pra lá de relativo - basta que cinco amigos curtam uma frase boba para a pessoa que a publicou comece a se achar influente, transgressora ou ousada.

Não, meu amigo, você não é. Na maior parte das vezes, o sentimento que você causa tentando provocar só piora a sua reputação.

Ou, como diz Luane, "se tu ficar de vacilação, alguém vai te cobrar". Fique na boa!

Falei há duas semanas nesta Impressão Digital sobre o documentário Quarto 237, que disseca com diferentes lâminas O Iluminado, o clássico do horror dirigido por Stanley Kubrick em 1980. Ramon Vitral, repórter que cobre cinema no caderno Divirta-se, do Estado, veio me avisar que o filme de Rodney Ascher vai ser exibido no festival É Tudo Verdade, que começa na próxima quinta-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Maiores informações sobre as sessões do filme no site do evento: www.itsalltrue.com.br.

