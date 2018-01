Parecidos no visual, nas funções e no preço A nova safra de conversores tem muito em comum. Além do preço bastante parecido – até R$ 400 – os aparelhos partilham do mesmo visual, das mesmas funcionalidades e até praticamente do mesmo tipo de gabinete. Isso acontece porque algumas empresas internacionais vendem o "design de referência", um pacote com as especificações técnicas de aparelhos que podem englobar dos componentes internos até todo o produto, da embalagem ao sistema operacional. A rigor, o que muda entre eles é a oferta de itens extras na caixa. Todos trazem controle remoto, cabo de vídeo composto e componente. Apenas dois já tinham um cabo HDMI na caixa. O vídeo composto é importante para quem tem TVs de tubo mais antigas, sem entrada vídeo componente. Em nossos testes, todos os conversores exibiram de forma legível o texto do guia eletrônico de programação mesmo em TVs de definição padrão, conectados com o cabo de vídeo composto. A conexão componente deu conta do recado tanto em TVs de tubo mais modernas quanto nas de alta definição. E a saída HDMI, presente em todos os aparelhos, transmitiu sem problemas som e imagem para televisores compatíveis. A recepção de sinal dos aparelhos foi ótima, mesmo quando uma pequena antena interna UHF foi usada. Em média, os conversores demoraram 4 segundos para surfar entre os canais, o que é esperado por conta do próprio sistema de sintonização. De fácil navegação e operação, os conversores também tocam músicas em MP3 e visualizam fotos. HD 1810 AIKO PREÇO | R$ 315 (sugerido) WEB | www.aiko.com.br O QUE OFERECE | Depois do Proview, é o conversor mais barato do Brasil. Adequado para TVs de tubo mais antigas e também de alta definição, é fácil de instalar e de usar SET TOP BOX LB PREÇO | R$ 370 (sugerido) WEB | www.lbsat.com.br O QUE OFERECE | A maior vantagem do aparelho é já incluir um cabo HDMI para conectar o receptor a uma TV de alta definição com entrada compatível (plasma ou LCD) ZT 320T NEO PREÇO | R$ 380 (sugerido) WEB | neosecurity.com.br O QUE OFERECE | Oferece a mesma funcionalidade dos demais, como guia eletrônico de programação fácil de navegar e visualizar e boa recepção de sinal digital da antena UHF CR 10 D007 CROMUS PREÇO | R$ 399 (sugerido) WEB | www.antenascromus.com.br O QUE OFERECE | Assim como o LB, traz todos os cabos necessários para conexão em TVs de tubo, plasma ou LCD, como o cabo HDMI