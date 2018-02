Parede de loja cai e fere três pessoas em Piracicaba-SP Três pessoas ficaram feridas ontem após queda parcial da parede de uma loja localizada no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia cerca de 50 pessoas entre clientes e funcionários, no local na hora do acidente. As vítimas atingidas tiveram ferimentos leves.