Paredes grossas e microondas podem atrapalhar o sinal Wi-Fi Telefones sem fio, dispositivos Bluetooth e mesmo outros roteadores nas imediações podem provocar interferências em sua rede sem fio. Isso acontece porque todos esses dispositivos se aproveitam da freqüência de 2,4 GHz (gigahertz) para trafegar dados da mesma maneira que o padrão Wi-Fi 802.11 G, o mais utilizado. O cineasta Vitor Leite sofre com o problema. "Lá em casa, como os aparelhos de telefone são sem fio, toda vez que tocam provocam a queda da conexão." Isso acontece pois os aparelhos de telefone sem fio de última geração funcionam nessa freqüência. Os mais antigos funcionavam a 800 MHz (megahertz), o que não causa interferência na banda Wi-Fi. Para solucionar o problema é preciso alterar nas configurações do roteador o canal usado. Como cada freqüência é composta por alguns canais, a melhor opção é mudar os canais do roteador (veja ao lado como configurá-lo) até conseguir uma conexão estável. No caso dos telefones, também é possível fazer a alteração de canal apertando o botão respectivo nos próprios aparelhos. A coexistência de diversos materiais como madeira, concreto e vidro em um mesmo ambiente, situação característica de ambientes fechados, também pode atrapalhar a conexão sem fios, já que ondas de rádio são refletidas ou absorvidas por essas superfícies. Em casos assim, o jeito é colocar o roteador e o PC em linha reta, não muito afastados. Outra medida preventiva para evitar interferências é o posicionamento do roteador Wi-Fi a uma distância entre um e três metros do forno microondas. As microondas são ondas de rádio. No caso do forno de microondas, as ondas de rádio mais comumente usadas têm uma freqüência de 2,45 GHz muito próxima da freqüência do Wi-Fi, o que pode dificultar – ou até chegar a impedir – as conexões.