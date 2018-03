Parentes e amigos se despedem de João Ubaldo Ribeiro

Parentes e amigos do escritor João Ubaldo Ribeiro voltaram à Academia Brasileira de Letras na manhã deste sábado para prestar as últimas homenagens ao acadêmico, morto na madrugada de ontem por embolia pulmonar.

O Salão dos Poetas Românticos, onde o corpo está sendo velado, foi reaberto às 8 horas. A filha Manuela, que voltou hoje da Alemanha, foi uma das primeiras a chegar. A mulher Berenice Ribeiro não saiu de perto do escritor e foi cercada pelos filhos Bento, Francisca e as filhas do primeiro casamento de João Ubaldo, Emília e Manuela.

Além da família, estavam presentes acadêmicos como Arnaldo Niskier, Nélida Piñon, Evanildo Bechara e o historiador José Murilo de Carvalho. Pouco antes das 9 horas uma missa foi rezada pelo monsenhor Sergio Costa Couto, capelão do Outeiro da Glória, que lembrou a pujança do pensamento e a personalidade do escritor. "Sempre me encantou em suas entrevistas a sinceridade de quem diz ?eu não sei tudo?".

O acadêmico Domício Proença Filho leu as palavras escritas pelo presidente da ABL, Geraldo Holanda Cavalcanti, que não pode comparecer por problemas de saúde na família. Ele lembrou a perda recente de outro membro da academia, Ivan Junqueira. "A casa está triste, está chocada. João Ubaldo parte de surpresa é o luto nacional".

O corpo segue agora para o Cemitério São João Batista, onde será enterrado no Mausoléu da ABL, às 10 horas.