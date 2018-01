Parentes estão indignados com game sobre o massacre de Columbine Um novo game está causando indignação entre as vítimas e parentes de vítimas envolvidos no massacre da escolha de Columbine, que aconteceu em 1999. A versão online do jogo está incomodando o pai de uma das vítimas, que diz que o game mostra como triviais as ações dos dois assassinos adolescentes que atiraram contra seus colegas de escolha. O jogo, Super Columbine Massacre RPG, foi colocado em um site na internet no ano passado, mas só agora está se tornando mais popular. Ele se baseia em material investigativo, incluindo imagens de Dylan Klebold e Eric Harris, que mataram 12 colegas de sala e um professor antes de cometerem suicídio. O game inclui ainda cenas do crime mostrando imagens dos assassinos e dos estudantes correndo e chorando, embora não tenha imagens das vítimas. "Nós vivemos em uma cultura de morte, então não me surpreenda que algo assim tenha se tornado comum. É claro que isso me perturba. Você torna trivial as ações de dois assassinos e as vidas dos inocentes", disse Brian Rohrbough, cujo filho, Daniel, estava entre as vítimas daquele dia. O criador do site disse ao jornal Rocky Mountain News que ele queria fazer algo que "promovesse um diálogo real sobre o tema dos tiros nas escolas." O inventor do jogo, que se identificou em uma entrevista por e-mail pelo nome "Columbin", disse que se sentiu inspirado a fazer o jogo porque estava no Colorado na época do massacre. "Eu fui uma criança perseguida. Eu não me ajustava e estava cercado por uma cultura de elitismo como acontece com nossos atletas nas escolas", afirmou. O suposto desenvolvedor do game acrescentou que considerava os assassinos, algumas vezes "jovens profundos, sensíveis e inteligentes." Richard Castaldo, que ficou paralisado do peito para baixo no ataque, jogou o game depois de ler sobre sele em um site. Ele afirmou que o jogo o lembrava do filme "Elephant", de 2003 , que segue estudantes e outros no dia de um massacre numa escola sem determinar razões ou culpas para a chacina. "Ele não me deixou bravo, mas chegou a me confundir", disse. "Algumas partes foram difíceis de jogar, mas no geral eu tenho a sensação de que o jogo pode até ser útil em algumas formas. Eu não acho que seja ruim discutir o tema."