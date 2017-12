Parentes protestam durante enterro de PM morto no Rio Vestidos com camisas brancas com a palavra "Basta" em vermelho, parentes e amigos protestaram contra a morte do soldado Anderson Sena Freire. A manifestação foi realizada nesta quinta-feira, 27, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense.