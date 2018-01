Paris Hilton em banheira de espuma é o novo hit da web

A socialite americana Paris Hilton voltou ao topo da lista de hits da internet nesta segunda-feira, 19. Um vídeo divulgado pelo tablóide inglês The Sun mostra a herdeira da cadeia de hotéis Hilton tomando banho de banheira com um chuveirinho e fazendo caras e bocas para a câmera. Assista ao vídeo aqui De acordo com o tablóide, o vídeo foi filmado neste ano e Paris não conseguiu evitar a publicação após cancelar o pagamento a um serviço de armazenamento de dados. O site Parisexposed.com colocou o vídeo na internet, retirado por ordem judicial da socialite. Então o efeito viral começou, com o clipe sendo postado no YouTube. O site também deve retirar as imagens em instantes, como faz com outros vídeos de "conteúdo impróprio". Paris Hilton entrou para o mundo da moda em 2002, mas ficou famosa apenas com um vídeo viral distribuído pela internet em 2004, em que aparece transando com o ex-namorado Rick Salomon. Ele mesmo os vendeu o filme, que depois virou o DVD 1 Night in Paris. Paris Hilton já protagonizou diversos escândalos no mundo das celebridades, como dirigir bêbada e ser presa para depois ser obrigada a prestar serviços comunitários.