Paris vai implementar rede Wi-Fi A cidade-luz tem um plano ambicioso: ser a cidade mais ´conectada´ até o final do próximo ano. Para tanto, a prefeitura da cidade quer criar uma rede com 400 pontos de acesso Wi-fi gratuitos em locais públicos como parques, praças, bibliotecas e museus. O plano prevê que provedores forneçam os serviços de acesso, com incentivos fiscais. O projeto prevê até a isenção de impostos para companhias que instalarem cabeamento por fibras óticas na cidade. Um dos incentivadores do projeto é o prefeito de Paris, Bertrand Delanoe, que quer pelo 80% de todos os prédios da cidade contem com acesso de alta velocidade à internet até 2010. Os projetos, no entanto, precisam ser sancionados pelo conselho da cidade. Segundo o prefeito afirmou, cerca de 60% dos domicílios parisienses têm acesso a alguma modalidade de serviço de banda larga.