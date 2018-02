Parlamentares britânicos aprovam moção simbólica reconhecendo Palestina como Estado LONDRES, 13 de outubro (Reuters) – Parlamentares britânicos votaram a favor do reconhecimento da Palestina como Estado nesta segunda-feira, um gesto que não irá alterar a posição do governo no tema, mas que tem um valor simbólico para os palestinos em sua busca por um estatuto oficial para seu território.