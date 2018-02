Parlamento destitui primeiro-ministro da Somália

O primeiro-ministro, um novato na política, nomeado em outubro do ano passado, se desentendeu com o presidente Hassan Sheikh Mohamud sobre a composição do novo gabinete de governo, o que levou à apresentação de um voto de não-confiança no Parlamento nesta segunda-feira.

Analistas e diplomatas disseram que um substituto deve ser nomeado em breve para pôr fim à paralisia política, depois de duas décadas de guerra e caos, período em que o país, situado no Chifre da África, se fragmentou em feudos dominados por clãs e caiu no controle de militantes islamistas do Al Shabaab.

Doadores ocidentais de ajuda temem que a disputa prejudique os esforços para fortalecer as nascentes instituições de Estado e derrotar os islamistas ligados à Al Qaeda, que ainda controlam porções do território.

"(Shirdon) e seu gabinete fracassaram", disse o parlamentar Ibrahim Suleiman à Reuters. "Esse governo derrubado tinha pouca capacidade."

Pode levar meses para a designação de um novo governo e sua aprovação pelo Parlamento, o que poderia pôr em perigo os modestos ganhos na segurança e o limitado progresso obtido na construção do Estado federal.

(Por Abdrahman Hussein e Ismail Taxta)