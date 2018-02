Parlamento Somali aprova novo premiê

Ahmed, um economista, anteriormente trabalhou no Banco Islâmico de Desenvolvimento, na Arábia Saudita. Ele substitui Abdi Farah Shirdon, que foi afastado por parlamentares em um voto de confiança depois de se desentender com o presidente Hassan Sheikh Mohamud.

Doadores ocidentais temiam que um vácuo prolongado no governo interrompesse os esforços de reconstruir as instituições do Estado e derrotar os militantes ligados à Al Qaeda, que controlam diversas regiões do país.

Apenas cinco dos 248 membros do parlamento votaram contra o novo primeiro-ministro.

"Meu governo vai trabalhar com o parlamento e outras instituições governamentais. Vou montar um gabinete mais rápido e efetivo em breve. Meu governo vai melhorar a segurança, saúde, educação e reconstrução", disse Ahmed após ser empossado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Abdi Sheikh)