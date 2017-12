Parmalat e Líder farão recall de 300 mil caixas de leite com formol

SÃO PAULO - A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça (Senacom), informou que a LBR - Lácteos Brasil e a Líder Alimentos do Brasil S/A protocolaram campanha de chamamento (recall) para substituição ou ressarcimento dos leites Parmalat UHT Integral e Líder UHT Integral fabricados entre 13 de fevereiro e 14 de fevereiro. Traços de formol foram encontrados nos produtos.

Conforme o comunicado, são 101.200 caixas de leite Parmalat, com numeração de lote não sequencial compreendida entre os intervalos L11D00S1 a L11F23S1. Também serão recolhidas 199.800 caixas de leite Líder colocadas no mercado com numeração de lote compreendida entre os intervalos A LOB 11, B LOB 9, C LOB 17, D LOB 04, A LOB 12, B LOB 19, C LOB 18 e D LOB 14.

"Quanto aos riscos à saúde e à segurança, foi constatada não conformidade no produto em razão da presença de traços de formaldeído (formol), o que poderá gerar riscos à saúde e à segurança dos consumidores", diz a nota da Senacom.

O comunicado ainda informa os contatos da empresa para qualquer dúvida: telefone 0800 011 2222, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, ou pelo e-mail sac@lbr-lacteosbrasil.com.br. Detalhes sobre a Campanha de Chamamento também estão disponíveis no site do Ministério da Justiça (http://portal.mj.gov.br/recall).