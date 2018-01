Parque da Universal em Orlando inaugura nova atração de Harry Potter em julho

Chamada Diagon Alley (Beco Diagonal), a novidade deve reforçar o lucro do parque e o turismo no centro da Flórida.

O Diagon Alley recria o distrito mágico de Londres descrito na saga de romances e filmes da escritora J. K. Rowling. A Universal disse que irá revelar maiores detalhes no final da tarde desta quarta-feira em um evento de tapete vermelho e uma prévia para a mídia.

A novidade amplia a atração Harry Potter original, inaugurada em 2010 e concebida nos moldes do vilarejo de Hogsmeade, lar da escola de bruxaria Hogwarts.

Em janeiro a empresa anunciou que o Diagon Alley terá uma nova montanha-russa chamada Harry Potter and the Escape from Gringotts (Harry Potter e a Fuga de Gringotes), e ainda deverá oferecer lanchonetes e lojas de souvenires, as quais atraíram imensas plateias na atração original do vilarejo de Hogsmeade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para visitar as duas seções do Wizarding World of Harry Potter será preciso comprar um passe mais caro para os dois parques, que custa 136 dólares mais impostos, porque Hogsmeade e Diagon Alley foram construídos em dois parques diferentes da Universal.

As duas atrações estão ligadas por um trem chamado Expresso Hogwarts, Express, também presente na série Harry Potter.