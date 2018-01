Parque do Taquari ocuparia 80% da área na Nova Trieste A área total da Fazenda Nova Trieste é de 30 mil hectares (300 km2). Pela proposta da Secretaria do Meio Ambiente, o Parque Estadual do Taquari ocuparia cerca de 80% disso (245 km2). Cerca de 15% permaneceria como área privada. O restante seria separado como uma área quilombola, que se sobrepõe ao perímetro atual da fazenda.