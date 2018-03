Parque eletrônico O festival Kaballah Circus comemora 10 anos amanhã (4) com 20 horas de música no parque Hopi Hari - e brinquedos funcionando. São 52 atrações, de várias vertentes da música eletrônica, como Booka Shade (foto), Sven Väth e Dimitri Vegas & Like Mike. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo. Sáb. (4), 12h. R$ 200 (pista)/R$ 350 (camarote). Cc.: todos.