Parte de bando de ladrões de motos presa em Guarulhos Quatro integrantes de uma quadrilha de roubo de motos foram detidos, na madrugada desta sexta-feira, 10, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após renderem um policial militar do 44º Batalhão, do qual levaram uma moto. Os criminosos abordaram o policial, que estava à paisana, em três motos, no bairro Cecap. PMs da região foram acionados pela vítima e começaram a perseguir a quadrilha, que se separou.