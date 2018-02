Parte do interior tem mais carro por pessoa que capital A frota paulista atingiu em outubro 22.758.153 veículos, um crescimento de 1,43 milhão de unidades nos últimos 12 meses. Isso significa que, a cada mês, 120 mil veículos foram incorporados à frota no Estado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).