Participação do Google em buscas nos EUA sobe para 64% A participação do Google no mercado de buscas na internet dos Estados Unidos subiu para 64% em março, ampliando a distância que separa a empresa dos rivais Yahoo e Microsoft, afirma uma pesquisa divulgada na quarta-feira. A participação do sistema de buscas do Google subiu para 64,1% em março, ante 63,9% em fevereiro e 58,3% no mesmo mês de 2006, segundo a empresa de pesquisa Hitwise. O levantamento da empresa é baseado em consulta de hábitos de navegação de 10 milhões de internautas nos EUA. Uma pesquisa da empresa comScore Networks também mostrou crescimento da fatia do Google no mercado de buscas norte-americano, saindo de 47,5% em janeiro para 48,1% em fevereiro. Em termos globais, a comScore estima que o Google tem uma fatia de 65,7% do setor de buscas na Web. A Hitwise informou que as pesquisas conduzidas no Yahoo recuaram de 21,5 por cento em fevereiro e 22,3 por cento em março de 2006 para 21,3 por cento em março deste ano. Enquanto isso, a participação do MSN caiu para 9,2%, ante 9,3% em fevereiro e 13,1% registrado um ano antes. O Google está ganhando força em categorias específicas de buscas, sendo responsável por mais de 28% do tráfego de internautas em sites relacionados a saúde em março e por quase 19% do tráfego em páginas de viagem, segundo a Hitwise.