Participação na "Web 2.0" nos EUA continua baixa, diz estudo O termo "Web 2.0", expressão usada para caracterizar a última geração dos sites onde os usuários usam ferramentas online para publicar conteúdo na forma de textos, imagens e vídeo, é bem menos participativa do que se costuma pensar, afirma um estudo. Apenas 0,16% das visitas do site de vídeos YouTube, do Google, são de usuários que querem enviar um arquivo para outros assistirem, segundo levantamento sobre dados de navegação realizado por Bill Tancer, analista da empresa de medição de audiência Hitwise. De maneira semelhante, somente 0,02% das visitas no site de compartilhamento de fotos Flickr, do Yahoo, são para envio de novas imagens, segundo os dados da Hitwise. Espectadores A vasta maioria dos visitantes forma o equivalente na internet dos telespectadores de televisão, que mais preferem assistir do que criar, mostram as estatísticas de Tancer. A Wikipedia, a enciclopédia online que permite que qualquer internauta edite seus verbetes, é a exceção citada no levantamento da empresa: 4,6% de todas as visitas às páginas da enciclopédia são para edições de termos. Mas apesar da relativamente baixa participação dos internautas, as visitas a sites que adotam o conceito Web 2.0 saltaram 668% em dois anos, informou Tancer. "Sites Web 2.0 e de participação estão realmente ganhando interesse", disse o analista a uma audiência de quase 3.000 empresários, desenvolvedores e financistas que participaram da conferência Web 2.0 Expo, realizada em San Francisco, nesta semana. Além da Wikipedia, outros sites Web 2.0 bem conhecidos são os de redes sociais como a MySpace, da News Corp. As visitas de internautas a páginas da categoria de sites participativos somam 12% de toda atividade online nos Estados Unidos, alta em relação aos dois por cento de dois anos atrás, afirma o estudo.