Participantes do Enem já podem consultar vagas no Sisu Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem consultar as vagas disponíveis no Sistema de Seleção unificada (Sisu), que receberá as inscrições a partir de segunda-feira, dia 6. Estão disponíveis vagas em cursos em 115 instituições públicas de ensino superior - aumento de 14% em relação à relação de instituições do primeiro semestre de 2013.