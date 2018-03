Participantes ocupam Avenida Paulista na 18ª Parada Gay Centenas de bandeiras e fantasias coloridas já tomaram a Avenida Paulista na tarde deste domingo, 4, para a 18ª Parada do Orgulho Gay. Segundo a Polícia Militar, cerca de 12 mil pessoas já estão no evento. A coordenação da Parada ainda não tem uma estimativa do público que chegou à Paulista, mas afirma que o número de participantes é bem maior e espera mais de quatro milhões de pessoas.