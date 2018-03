Participe de debate sobre a maioridade

Também é possível participar pela internet, enviando perguntas pelo Twitter, usando a hashtag #maioridadepenal, e por meio da página do Estadão no Facebook (www.facebook.com.br/estadao). O programa apresentado por Maronna é quinzenal e aborda temas jurídicos que estão na ordem do dia na mídia.

Na primeira edição, José Roberto Batochio, ex-presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), e Roberto Livianu, promotor de Justiça, debateram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 37), que retira do Ministério Público o poder de investigar crimes e se encontra em discussão no Congresso Nacional.

Para compartilhar. O programa também já está disponível na TV Estadão (tv.estadao.com.br). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.