Partido de oposição rejeita resultado de eleição em Moçambique

"Não aceitamos os resultados... deveriam ser anulados e novas eleições realizadas”, declarou o porta-voz da Renamo, Antonio Muchanga, à Reuters na capital Maputo. O pleito de quarta-feira foi marcado por irregularidades, como votos adicionais, afirmou ele.

Os resultados provisórios divulgados pelas autoridades eleitorais mostraram a Frelimo e seu candidato, Filipe Nyusi, de 55 anos, rumo à vitória nas eleições presidencial e legislativa. Foi a quinta votação do tipo desde o encerramento da guerra civil de 1975-1992 entre Frelimo e Renamo, na esteira do fim da colonização portuguesa.

Os números colocam em segundo lugar o candidato da Renamo, Afonso Dhlakama, ex-líder rebelde que combate a Frelimo nos rincões do país e nas urnas há mais de três décadas.

Um terceiro adversário, Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), vem em um distante terceiro lugar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muchanga disse ter havido muitos casos de aparecimento de cédulas já marcadas com o nome de Nyusi do lado de fora de seções eleitorais, o que tornou a votação inaceitável.

As eleições são vistas como cruciais para garantir a estabilidade do país no momento em que Moçambique se prepara para colher as receitas de grandes reservas de gás e petróleo exploradas por investidores estrangeiros.

As alegações de fraude do partido opositor contrastaram com as avaliações preliminares fornecidas por missões de observadores da União Africana e da Comunidade Sul Africana de Desenvolvimento (SADC, na sigla em inglês), que inclui a potência regional África do Sul.

“Baseada em suas observações, a missão da SADC concluiu que as eleições presidencial, legislativa e das assembleias provinciais da República de Moçambique foram em geral pacíficas, transparentes, livres, justas e críveis”, informou o organismo em um comunicado lido em Maputo pela ministra sul-africana das Relações Exteriores, Maite Nkoana-Mashabane.

Em um relatório semelhante de seus observadores, a União Africana também endossou o pleito “essencialmente pacífico e livre de intimidações”.

Um porta-voz da comissão eleitoral nacional moçambicana afirmou que a Renamo deveria encaminhar quaisquer queixas para os canais oficiais concebidos para lidar com elas.

Parlamentares do grupo já tinham acusado a polícia na cidade de Beira, segunda maior do país, e em Nampula, no norte, de intimidarem eleitores para influenciar o desfecho da votação a favor da Frelimo, que repudiou as alegações e as classificou como “de má-fé”.